الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

ترامب يواجه تهما جديدة في إطار قضية الوثائق السرية

28 يوليو، 2023
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واجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس تهما جديدة في إطار قضية تعامله المتهور مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض، وهو ملف من المقرر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ أيار/مايو 2024.

وفي وثيقة قضائية نُشرت الخميس، يتهم المدعون الفدراليون خصوصا المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 بأنه حاول محو لقطات كاميرات المراقبة من مقر إقامته في فلوريدا، تجنبا لوقوعها في أيدي المحققين.

وفي إطار القضية، وُجه الاتهام أيضا إلى موظف في مقر الإقامة هذا، حسبما كشفت الوثيقة القضائية.

المصدر
أ ف ب
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28 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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