دولة الكويت تقدم مرافعتها الخطية في “لاهاي” لاصدار فتوى بشأن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

أعلنت وزارة الخارجية أن دولة الكويت ممثلة في بعثتها الدبلوماسية في لاهاي قد قدمت يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 مرافعتها الخطية بشأن الرأي الاستشاري عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 الذي تبنته في 30 ديسمبر 2022 والقاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.

ونوهت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن مرافعة دولة الكويت بينت بأن الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية يحول دون الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره ويقوض الجهود الرامية لاستقلال دولة فلسطين وجميع أوجه الحياة للشعب الفلسطيني كما أشارت المرافعة إلى أن دولة الكويت لطالما ترفض استخدام القوة أو التهديد بها بأي شكل من الأشكال في العلاقات الدولية وتؤكد على ضرورة احترام استقلال وسيادة الدول وضمان حماية المدنيين.

وأعربت عن ثقتها التامة بالاهتمام الذي سوف توليه محكمة العدل الدولية لمرافعة دولة الكويت وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى مرافعات المنظمات الدولية المتعلقة بذات الشأن ليصار إلى قرار المحكمة في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بشكل فوري.

وجددت موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وكافة الجهود الدولية الرامية لحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.