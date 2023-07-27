دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اقتحام وزير الأمن القومي للاحتلال الاسرائيلي ومستوطنين لباحة المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاقتحام وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين لباحة المسجد الأقصى المبارك في خطوة استفزازية جديدة وخرقا مستمرا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس رفض دولة الكويت التام من مغبة الاستمرار في هذه السياسات التصعيدية والممارسات غير القانونية والانتهاكات المستمرة والمستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وجددت موقف دولة الكويت الراسخ الداعي إلى سرعة تدخل المجتمع الدولي بأسره ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم بوقف تلك التعديات السافرة واحترام حرمة مقدسات المسلمين والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق.