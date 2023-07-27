“الشؤون” توقع اتفاقية تعاون مع “هيئة الاتصالات” لتقديم خدمات الحجب عن المحتويات الالكترونية

“الشؤون” توقع اتفاقية تعاون مع “هيئة الاتصالات” لتقديم خدمات الحجب عن المحتويات الالكترونية

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الخميس اتفاقية تعاون مشتركة لتقديم خدمات الحجب ورفع الحجب عن المحتويات الالكترونية وذلك بهدف التصدي لجمع التبرعات الالكترونية غير القانونية.

وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري في تصريح صحفي على هامش حفل التوقيع إن الاتفاقية تسهم في حفظ حقوق المتبرعين وحماية سمعة العمل الخيري في دولة الكويت بشكل عام مشيدا بالتعاون القائم بين الجانبين.

وحضر توقيع الاتفاقية ممثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر وعدد من قياديي ومسؤولي الجهتين.