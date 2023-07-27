وكالة الطاقة: استهلاك العالم للفحم بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في 2022

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن العالم سجل رقما قياسيا جديدا في استهلاك الفحم في عام 2022 وسيظل قريبا من هذا المستوى خلال العام الجاري مع تجاوز النمو القوي في آسيا الانخفاضات في الولايات المتحدة وأوروبا.

وذكرت الوكالة في تقريرها نصف السنوي عن سوق الفحم أن استهلاك الفحم ارتفع 3.3 بالمئة إلى 8.3 مليار طن العام الماضي.

وأضافت في التقرير أن الانخفاضات الطفيفة في توليد الطاقة من الفحم هذا العام والعام المقبل من المرجح أن تقابلها زيادات في استخدام الفحم في قطاع الصناعة.

وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على الفحم نما بنحو 1.5 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري إلى حوالي 4.7 مليار طن في المجمل بسبب زيادة واحد بالمئة في توليد الطاقة واثنين بالمئة في الاستخدامات الصناعية غير المتعلقة بالطاقة.

وانخفض الطلب على الفحم بشكل أسرع من المتوقع بنسبة 24 بالمئة في الولايات المتحدة وبنسبة 16 بالمئة في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام.

غير أن الطلب من أكبر مستخدمين، الصين والهند، نما بأكثر من خمسة بالمئة وهو ما يفوق الانخفاضات في أماكن أخرى.

وجاء في التقرير أن الصين والهند قد تستحوذان في عام 2023 على ما يقرب من 70 بالمئة من استهلاك الفحم في العالم، في حين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمثلان عشرة بالمئة فقط.