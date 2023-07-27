الجامعة العربية: تسليم مرافعة مكتوبة لمحكمة العدل الدولية بشأن طبيعة الاحتلال للأراضي الفلسطينية

أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الخميس تسليم نسخة من مرافعتها المكتوبة الى محكمة العدل الدولية وذلك في إطار “القضية المتعلقة بإصدار فتوى قانونية حول طبيعة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وآثاره والتبعات القانونية المترتبة عليه”.

وذكرت الجامعة العربية في بيان رسمي ان “محكمة العدل الدولية تنظر في هذا الموضوع تنفيذا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ” موضحة انها اخذت على عاتقها إعداد المرافعة المكتوبة بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى وبمتابعة مباشرة من الأمين العام أحمد أبو الغيط بالنظر للأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها هذه المعركة القانونية والدبلوماسية.

وأوضح البيان أن المرافعة تضمنت “بالأدلة والحيثيات” ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته من احتلال إسرائيلي متواصل واستيطان استعماري مستمر ومن تطبيق لنظام التمييز والفصل العنصري (أبارتهايد) بما ينطوي عليه من انتهاكات وجرائم ممنهجة تنتهك بصورة جسيمة جميع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال إن النضال في ميدان القانون الدولي يعد ذا أهمية كبيرة في تثبيت الحقوق الفلسطينية وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية إضافة إلى التبعات السياسية لمباشرتها على مدى عقود نظام احتلال ينطبق عليه توصيف الفصل العنصري.

واضاف البيان أن عددا من الدول العربية وكذا الدول الصديقة ستقوم بتقديم مرافعات مكتوبة تدعم الموقف الفلسطيني وتفند الحجج التي يتركز عليها الاحتلال الإسرائيلي.