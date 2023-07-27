مجلس الوزراء اللبناني يخفق في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

أخفق مجلس الوزراء اللبناني في الاجتماع، للاتفاق على خليفة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الذي ستنتهي ولايته يوم الاثنين المقبل بعد 30 عاما قضاها في المنصب.

ألغيت الجلسة في مقر الحكومة اليوم الخميس بعد أن حضرها عدد قليل جدا من الوزراء.

منصب حاكم مصرف لبنان

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن يوم الثلاثاء الماضي بعد اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن التوجّه لتعيين حاكم جديد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، لكن غياب التوافق السياسي عطّل عمليّة التعيين، إذ ترفض أطراف سياسية عديدة تعيين حاكم أصيل للبنك المركزي في ظل غياب رئيس الجمهورية، على اعتبار أنّ حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها دستوريًا اتخاذ قرارات مهمة وتعيينات، بل تصريف الأعمال اليومية بالمعنى الضيّق.

وتزداد المخاوف من حدوث مزيدً من الانقسام والتوترات السياسية والمالية بسبب احتمال حدوث فراغ في رئاسة المصرف المركزي، حيث يتجّه اثنين من 3 نواب لحاكم مصرف لبنان للاستقالة، علما أنّ قانون النقد وابتسليف اللبناني، الذي يرعى عمل البنك المركزي، ينص على استلام نائب الحاكم الأوّل مهام الحاكم في حال فراغ المنصب.

يواجه حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ملاحقات قضائية ومذكرات توقيف أوروبية، وتحقيقات قضائية داخل لبنان في شبهات اختلاس وتبييض أموال.

تنتهى ولاية سلامة يوم الاثنين المقبل، أي في 31 يوليو/تموز الجاري بعد نحو 30 عامًا قضاها في منصبه.

أمر قاضٍ لبناني بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة إلى حين انتهاء البت بأساس دعوى محلية مرفوعة ضده بخصوص تحويل أكثر من 300 مليون دولار.

تحرير الصرف

اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي في 20 يوليو/ تموز إلغاء ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي والتحول إلى “تحرير محكوم” لسعر الصرف بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، وذلك قبل أيام من انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة وتسلم نائبه الأول المسؤولية عملًا بأحكام القانون.

تواجه منصة “صيرفة” التي يعتمدها مصرف لبنان حاليًا لبيع الدولار الكثير من الانتقادات من مسؤولين في السلطة ومن مؤسسات دولية لافتقارها إلى الشفافية والاستدامة، وتحولها إلى منصة تربّح مما تبقى من أموال المودعين المحتجزة في البنوك منذ نحو 4 سنوات.

كان مصرف لبنان المركزي أطلق منصة “صيرفة” المثيرة للجدل بعد بدء الانهيار المالي في البلاد، بهدف تحقيق استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، لكن الليرة استمرت في التراجع رغم ذلك.

خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019.