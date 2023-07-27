الرئيس الروسي يبدي استعداده لتوفير القمح والحبوب للدول الافريقية المحتاجة مجانا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس عن استعداد بلاده لتزويد الدول الافريقية المحتاجة بالقمح مجانا وتولي عملية نقله الى هناك.

وقال بوتين في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لقمة روسيا-افريقيا التي بدأت أعمالها في مدينة سانت بطرسبورغ ونقلها التلفزيون الرسمي ان “روسيا مستعدة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر لتزويد بوركينا فاسو وزمبابوي ومالي والصومال وجمهورية افريقيا الوسطى واريتريا بكميات من القمح تتراوح ما بين 25 و50 ألف طن ونقلها اليهم من دون مقابل”.

وأضاف بوتين ان روسيا أنتجت العام الماضي 150 مليون طن من الحبوب صدرت منها 60 مليون طن بما في ذلك 48 مليون طن من القمح.

وأضاف ان روسيا تنتج نحو 20 في المئة من القمح على مستوى العالم وهي تسهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي وتعتبر مصدرا مضمونا للمواد الغذائية والاسمدة مؤكدا ان روسيا تسعى كذلك لبلورة منظومة عادلة لتوزيع الموارد والحيلولة من دون وقوع أزمة غذاء عالمية.

وأعرب بوتين عن اهتمام روسيا بتطوير العلاقات مع الدول الافريقية في مجال الطاقة مشيرا إلى ان الخبراء الروس ساهموا في بناء مجمعات للطاقة في انغولا ومصر واثيوبيا وغيرها من دول القارة تبلغ قوتها الانتاجية مجتمعة نحو 6ر4 غيغاواط أي ما يعادل ربع الطاقات الانتاجية في افريقيا.

وأشار إلى وجود 30 مشروعا واعدا للطاقة في افريقيا يتم العمل على تنفيذها بمساعدة الخبراء الروس في 16 دولة افريقية تبلغ قدرتها الانتاجية 7ر3 غيغاواط.

وذكر ان شركة (روس غيدرو) الروسية تعرض على الدول الافريقية انجاز تصاميم محطات الطاقة وتحديثها وتزويدها بالمعدات فيما تقوم شركات (غاز بروم) و(روس نفط) و(لوكويل) و(زاروبيج نفط) باستثمار حقول النفط والغاز في الجزائر ومصر والكاميرون ونجيريا والكونغو.

وأضاف ان روسيا ضاعفت صادرات النفط الخام والغاز السائل ومشتقات النفط إلى افريقيا معربا عن الامل في أن يتم إنجاز مشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وشدد بوتين على اهتمام روسيا بتوسيع قاعدة التعاون مع افريقيا في مجال أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي مشيرا إلى أهمية الانتقال للتبادل التجاري مع الدول الافريقية بالعملات الوطنية بما في ذلك الروبل الروسي من أجل تحفيز الصلات التجارية والاقتصادية.

وذكر ان روسيا تخطط لفتح فروع للجامعات الروسية الكبرى في عدد من الدول الافريقية مبينا ان 35 ألف طالب افريقي يتلقون علومهم حاليا في الجامعات والمعاهد الروسية وان روسيا ستقدم 4700 منحة دراسية العام المقبل للدول الافريقية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية رئيس الاتحاد الافريقي رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني ورئيس مجلس مديري بنك الاستيراد والتصدير الافريقي بينيدكت اوراما ورئيس بنك التنمية الجديد ديلما روسيف وبطريرك عموم روسيا الكسي الثاني.