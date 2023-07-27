وزير الداخلية: دعم القيادة والشعب الكويتي لرجال الأمن حافز لمزيد من التميز

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الخميس أن دعم القيادة والشعب الكويتي لرجال الأمن هو الحافز لمزيد من التميز والتفوق.

جاء ذلك وفق بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية خلال حضور الشيخ طلال الخالد حفل تخريج الدورة الـ 12 لضباط الصف الجامعيين لترقيتهم إلى رتبة ملازم والبالغ عددهم 400 ضابط الذي اقيم بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.

ونقل الشيخ طلال الخالد إلى الخريجين تحيات سمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما بمناسبة ترقيتهم إلى رتبة ملازم.

وأشاد وزير الداخلية بجهود الخريجين وإصرارهم على تحصيل العلم بعد اجتيازهم كل المقررات الأكاديمية الأمنية.

وأوصى بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة وبذل الغالي والنفيس لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم لأن أمن الوطن والمواطنين أمانة عظيمة ولابد من الحفاظ عليها وبأن يجعلوا مخافة الله أمام اعينهم دائما مجددا الثقة برجال المؤسسة الأمنية.

وكانت مراسم التخريج قد بدأت بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم في وقت قام مدير معهد تدريب الضباط بالإنابة العميد فهد عبدالسلام بتلاوة قرار التعيين ثم القسم.

حضر حفل التخرج وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء منصور العوضي والوكيل المساعد لقطاع التعليم والتدريب اللواء بدر البالول وقيادات وضباط القطاع.