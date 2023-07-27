وزير الدفاع يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الإمارات الشقيقة بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

وزير الدفاع يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الإمارات الشقيقة بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى ممثل حاكم أبوظبي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الخميس إن الشيخ أحمد الفهد سأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأبرار والصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهم سمو الشيخ محمد بن زايد والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.