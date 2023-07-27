الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية في عطلة نهاية الأسبوع

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية ليلا.

وأضاف رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة مع رياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة نشيطة أحيانا مثيرة للغبار.

وذكر البلوشي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأفاد بأن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة بين أنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و 6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و 32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وقال البلوشي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و43 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة مع ظهور بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام.