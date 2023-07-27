محمد الحمد: صندوق زاجل للخدمات والاتصالات حقق عوائد بنسبة 12.76% في النصف الأول من عام 2023

محمد الحمد: صندوق زاجل للخدمات والاتصالات حقق عوائد بنسبة 12.76% في النصف الأول من عام 2023

أعلنت «شركة الاستثمارات الوطنية»، في بيان صحفي عن أدائها المتميز للصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة والذي يعكس النهج السليم وحصافة فريق إدارة الصناديق والخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة والسجل الحافل بالإنجازات في إدارة المحافظ المحلية والإقليمية والصناديق الاستثمارية.

وفي هذا السياق، صرح محمد الحمد – مساعد نائب رئيس – إدارة الأصول في شركة الاستثمارات الوطنية أن صندوق زاجل للخدمات والاتصالات الذي تأسس في عام 2004، يستهدف لتحقيق نمو في رأس المال وأعلى عائد ممكن محسوب المخاطر، من خلال استثمار رأسمال الصندوق في أسهم مختارة من شركات قطاع الخدمات والاتصالات في الأسواق المالية العربية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.

كما أشار الحمد إلى مستوى الأداء لصندوق زاجل الاستثماري حيث حقق عائداً إيجابياً متميزاً بلغت نسبته 12.76% عن النصف الأول من العام الحالي متفوقاً على جميع صناديق الأسهم المؤسسة في دولة الكويت.

كما أوضح الحمد بأن تحقيق تلك العوائد هو بفضل تركيز الصندوق على القطاعات الدفاعية مثل الصحة والاتصالات التي حققت صعود استثنائي خلال العام الحالي، بالإضافة إلى أنها مثلت تحوطاً استثنائياً للعملاء من العوامل الاقتصادية الحالية والتي تتمثل في التضخم العالمي وتقلبات أسعار النفط وارتفاع عوائد السندات وأدوات الاستثمار في الدخل الثابت، والتي تعتبر عناصر سلبية على أداء أسواق الأسهم بصفة عامة، وأسهم قطاعات رئيسية في الخليج كأسهم البنوك والطاقة والبتروكماويات، ليعكس هذا الأداء حرص الشركة على تنويع الفرص الاستثمارية لتحقيق أفضل العوائد لعملائها، على الرغم من التحديات الاقتصادية، وتقلبات السوق والمخاوف المتعلقة بالظروف السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية والتي من أهمها التوترات والصراعات السياسية العالمية وضعف التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالم.

واختتم الحمد حديثه عن الأداء الجيد الذي حققته صناديق أسهم شركة الاستثمارات الوطنية خلال النصف الأول لعام 2023 والتي تتبع نهج استراتيجي نشط من حيث تحقيق أمثل العوائد على المدى الطويل من خلال تقليص المخاطر التي تنطوي عليها أسواق الأسهم و تحقيق أفضل العوائد الممكنة للعملاء.