رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الخميس لمناقشة مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية والشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن المشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

ويهدف مشروع القانون إلى إصلاح وتطوير العملية الانتخابية من خلال إضافة قواعد قانونية جديدة إلى النظام الانتخابي تعمل على خلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تتميز بمستويات عالية من المشاركة وتعزز الديمقراطية في المجتمع الكويتي.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في بيانه الأسبوعي عن أحالته يوم الأحد الماضي إلى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات تمهيدا لمناقشته وإقراره في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة.

وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته يوم الثلاثاء الماضي على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مهند الساير ورئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب خالد العتيبي يطلبان فيها تشكيل لجنة مشتركة لبحث مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.