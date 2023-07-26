الجيش الروسي يؤكد أنه صدّ هجوما واسع النطاق لقوات كييف في الجنوب الأوكراني

الجيش الروسي يؤكد أنه صدّ هجوما واسع النطاق لقوات كييف في الجنوب الأوكراني

أكد الجيش الروسي الأربعاء أنه صد هجوما أوكرانيا واسع النطاق شارك فيه مئات الجنود قرب أوريخيف الواقعة في قطاع في الجنوب الأوكراني تشن فيه كييف منذ مطلع حزيران/يونيو هجوما مضادا يطغى عليه البطء.

بحسب وزارة الدفاع الروسية، شنّت القوات الأوكرانية “عمليات هجومية مكثّفة” صباح الأربعاء قرب أوريخيف.

وأشارت الوزارة في إحاطتها اليومية إلى “هجوم كبير تشنّه قوات ثلاث كتائب تؤازرها دبابات”، في عملية نادرة من حيث الحجم في المرحلة الحالية للمعارك، شارك فيها مئات الجنود.

وتابعت الوزارة “كل هجمات القوات المسلّحة الأوكرانية صُدّت، وحافظنا على مواقعنا”.

لم تصدر أوكرانيا أي بيان الأربعاء بشأن عملياتها في هذا القطاع وهو أحد محاور هجومها المضاد الذي أطلقته مطلع حزيران/يونيو.

تسعى قوات كييف خصوصا إلى الدفع باتّجاه روبوتيني التي تبعد عشرات الكيلومترات عن توكماك الواقعة في منطقة تحتلها روسيا.

وأفاد الجيش الروسي بمواصلة تقدّمه باتّجاه ليمان الواقعة في الجبهة الشمالية الشرقية وحيث سبق أن أعلن تحقيق اختراق بعمق كيلومترين في الدفاعات الأوكرانية.

وتدور المعارك في هذه المنطقة في محيط قرية سيرغييفكا التي أعلنت موسكو فرض سيطرتها عليها.