سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الإيطالي بضحايا العواصف والحرائق التي اجتاحت مدنا إيطالية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا الصديقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العواصف والحرائق التي اجتاحت مدنا إيطالية وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.

راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز اثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العواصف والحرائق التي اجتاحت مدنا إيطالية وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.

راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز اثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.