سمو ولي العهد يستقبل وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة

سمو ولي العهد يستقبل وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة

26 يوليو، 2023
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استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الصديقة جيمس كليفرلي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي وسفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت بليندا لويس.

المصدر
كونا
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26 يوليو، 2023
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