رئيس مجلس الأمة يفتتح جلسة المجلس التكميلية للنظر في بنود الأعمال

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم الأربعاء للنظر في البنود المدرجة على جدول اعمال الجلسة.

وسيواصل مجلس الامة في جلسة اليوم مناقشة بند النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (طلبات المناقشة) الذي احتوى طلبا بتخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده وطلب آخر لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده وآخر لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

كما أدرج على جدول الأعمال بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) والذي احتوى طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن متابعة وحلول المشاكل التي تعانيها المناطق الجنوبية (مدينة صباح الأحمد – الوفرة السكنية – ضاحية علي صباح السالم – الخيران السكنية) وطلبا آخر من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

أسامة الشاهين : غلاء المعيشة وتضخم الأسعار واضح للجميع ويزداد سنويا بنسبة 3.83% منذ العام 2013 واسعار المأكولات والمشروبات ارتفعت بنسبة 6.25 % وفقا للادارة المركزية للاحصاء

التموين مهم للأسر الكويتية ولا يجب معاقبة الجميع بأخطاء البعض الذين شاركوا بشكل أو بآخر في تهريب المواد التموينية المدعومة

لن نقدم شيكا على بياض للحكومة فالتعاون معها مرتبط بالانجاز ومحاربة الفساد

وزير الشؤون : نحن مهتمون في دعم القطاع التعاوني ومنفتحون على اي اقتراحات نيابية من شانها تطوير العمل التعاوني

محمد الحويلة : التعاون بين السلطتين هو تعاون بناء ونعيش أجواء توافقية ونتطلع من خلالها لاقرار المزيد من القوانين

الاصلاح السياسي بوابة الاستقرار وتحقيق الانجاز ونتطلع الى تعديل وضع الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة في توزيع الناخبين

من قوانين الاصلاح انشاء المفوضية العامة لتضمن الشفافية وتحصن العملية الانتخابية ومن المفترض تعديل قانون حرمان المسيء وتعديل قانون المحكمة الدستورية

نتطلع الى تعاون ينهي ملف العفو نهائيا ليشمل مداني الرأي والاخوة شافي وحمد العجمي ومحمد الهاجري وآخرين

لا بد من اقرار سلم جديد للرواتب لمواجهة تضخم الاسعار وتوفير الامن المعيشي للمواطنين

الاختبارات في القطاع النفطي تعجيزية وفرص التوظيف خجولة ومتواضعة ولن نسكت على عدم توظيف أبنائنا وعلى وزير النفط التعاون في حل هذه المشكلة

الكويتيون اولى من الوافدين بالتوظيف وبناء بلدهم فلدينا الشباب الوطني القادر على العمل والعطاء وهؤلاء ينتظرون توظيفهم

مرزوق الغانم : عضو المجلس يمثل الامة بأسرها لذلك برا بالقسم ساقول رايي واتحمل كل كلمة فيه منفردا

الحكومة اتهمت مرشحا بشراء الاصوات مع يقيني ببراءته لكن كيف يتم تعيينه نائبا لرئيس الوزراء ؟

أسامة الزيد : رئيس الحكومة مضطر لاستخدام المحاصصة في اختيار وزرائه ليحاول الحصول على غطاء نيابي وهذا نهح لا بد من تغييره بحيث تكون الحكومة من الغالبية البرلمانية

تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري لن يتحقق بهذه الطريقة خصوصاً أن الدول المحيطة سبقتنا بذلك والإصلاح السياسي بحاجة لإقرار العديد من التشريعات

مستعدون لمحاسبة رئيس الحكومة ووزرائه ان اخطأوا لكن يدنا بيدهم اذا اشتغلت الحكومة بشكل صحيح

نحن مستمرون بطريقنا بالحق ونحن في المجلس متفقون على اولوياتنا ولم ولن نحصن احدا بالمزمع او غيره

فايز الجمهور: هم المواطن هو العيش الكريم لأسرته في ظل التضخم الذي لم يعد يستطيع الصرف على أولاده في ظل الصمت الحكومي وجشع بعض التجار خصوصاً أن الرواتب لم تتحرك منذ 2008

شعيب شعبان: المطلوب منا الاستمرار في التعاون خلال المرحلة الحالية وإقرار مشاريع تهم المواطن الكويتي والحفاظ على الكويت

حمد العبيد: استذكر أعمال اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ونحن نطلب تزويدنا بتقريرها حتى نعمل على تطبيق ما جاء به من توصيات لاستكمال تطبيق الشريعة من خلال القوانين

سعد البراك: الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي

هذه العوامل تحصنا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكنا من تخطي التحديات المرحلية القائمة

عبدالكريم الكندري: القوانين التي نسعى لإقرارها هي إصلاح سياسي غير مباشر

الإصلاح السياسي الكامل المباشر هو من خلال التعديل الدستوري وهناك مشكلة في التوسع السكاني وعدد النواب

مجلس الأمة يوافق على طلب نيابي بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على جلسة اليوم وذلك استنادا للمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

مجلس الأمة يوافق على إحالة الخطاب الأميري إلى لجنة (مشروع الجواب) البرلمانية