البنك الأهلي الكويتي يحقق 23.9 مليون دينار صافي أرباح في النصف الأول من عام 2023

البنك الأهلي الكويتي يحقق 23.9 مليون دينار صافي أرباح في النصف الأول من عام 2023

أعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي نتائجها المالية عن النصف الأول من السنة المالية 2023 المنتهي في 30 يونيو 2023 محققة صافي أرباح بقيمة 23.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع صافي أرباح بقيمة 18.4 مليون دينار كويتي، وبنمو 30% عن الفترة ذاتها من السنة المالية 2022.

وبلغت ربحية السهم 11 فلساً للسهم الواحد في نهاية النصف الاول من العام 2023، مقابل 8 فلس للسهم الواحد في نهاية النصف الأول من العام 2022.

وبلغ إجمالي الأرباح التشغيلية 44.3 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام 2023، بينما سجل إجمالي الأصول 6.3 مليار دينار كويتي، في حين وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 4.0 مليار دينار كويتي، كما بلغ إجمالي محفظة القروض 4.3 مليار دينار كويتي.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة (NPL) 1.36% وتمت تغطيتها بمخصصات تبلغ 376% من هذه القروض، في حين سجلت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 15.06% ، كما بلغت حقوق المساهمين 497.5 مليون دينار كويتي.

مواكبة التطورات الاقتصادية

تعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد طلال محمد رضا بهبهاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي “تظهر نتائجنا في الأشهر الستة الأولى من العام 2023، نجاح المجموعة في مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ووضع أطر تضمن استمرارية النمو في الأرباح، وتعظيم حقوق المساهمين، ومنحهم قيمة مضافة على الدوام، بما يعكس فعالية الخطط المسبقة لإدارة المجموعة وتركيزها المستمر على تحقيق النمو المستدام”.

وشدد بهبهاني على أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي حريصة على الاستفادة من جميع الفرص التي تعزز عملياتها التشغيلية في السوق المحلي وفي الأسواق الإقليمية التي تعمل بها في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفرع مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، مؤكداً جهوزيتها التامة للمشاركة في إنجاح خطط التنمية التي تندرج في إطار رؤية كويت جديدة 2035.

وذكر أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي استمرت في محافظتها على تقييماتها المرتفعة من وكالات التصنيف العالمية، بحيث حصلت على تصنيف A من وكالة فيتش و A2 من وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها على جميع الصعد.

وأشاد السيد طلال بهبهاني بجهود البنوك المركزية في دولة الكويت وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تهدف إلى زيادة نجاحات وتعزيز المتانة المالية للقطاع المصرفي في هذه الدول، وأثنى على جهود الإدارة التنفيذية وجميع موظفي المجموعة، والتزامهم الدائم بالتفوق في معايير الأداء والتطلع إلى آفاق جديدة من التميز، ومثابرتهم الدائمة للارتقاء بعمليات مجموعة البنك الأهلي الكويتي إلى أعلى المستويات.

الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط

نمو مستمر

من جهته، أكد عبدالله السميط، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة البنك الأهلي الكويتي ، أن النتائج المعلنة تعكس النمو في غالبية المؤشرات المالية، وعلى رأسها الأرباح الصافية.

وتابع السميط “لدى البنك الأهلي الكويتي التزام راسخ بتعزيز تواجده في الاسواق التي يعمل فيها، ليشكل منظومة مصرفية شاملة ومتكاملة تقدم أفضل الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية لعملائنا، سواء من الافراد أو الشركات، كما نحرص على تحليل كل المؤشرات والتطورات الاقتصادية، لنكون على استعداد دائم لمواجهة أي طارئ أو متغير”

وقال السميط “بالإضافة إلى الإستراتيجية الحصيفة التي تعمل وفقها المجموعة، فإننا لا يمكن أن نغفل عن دور فريق عملنا على مختلف المستويات، الذي ساهم بشكل فعال في نجاحاتنا، ونؤكد الحرص على استقطاب أفضل الكفاءات، ورفع نسبة العمالة الوطنية، ضمن إطار المسؤولية الوطنية، وتشجيع الشباب على الانخراط بالعمل في القطاع الخاص بشكل عام وفي القطاع المصرفي بشكل خاص”.

وأكد السميط أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي حريصة على تمكين المرأة وتعزيز قدراتها، وتحقيق المساواة بين الجنسين في العمل، وتطوير قدرات الموظفين، وتشجيعهم على ابتكار المنتجات والحلول لخدمة العملاء، لافتاً إلى حرصها على إقامة العديد من البرامج التدريبية بالشراكة مع المؤسسات المتخصصة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ومبيناً أن هذه العوامل تسهم بتطوير بيئة العمل وزيادة إنتاجية الموظفين ورفع تنافسية المجموعة في القطاع المصرفي.

الاستدامة البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)

لطالما أكدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي الأهمية المتزايدة لمبادئ الاستدامة البيئية، والمجتمعية والحوكمة للمستثمرين وأصحاب المصلحة، وقد سعت بجدية لدمج هذه المبادئ في أعمالها.

وشددت المجموعة على إيمانها الراسخ بأن تطبيق مبادئ الاستدامة البيئية، المجتمعية والحوكمة والعمل بها، يترك تأثيراً مباشراً وغير مباشر على نتائجها المالية، بما يسهم في التنمية المستدامة وتعزيز النمو على المدى الطويل.

وتسعى المجموعة من خلال دمج مبادئ الاستدامة البيئية والمجتمعية والحوكمة في عملياتها، لتقليل الأثر البيئي وتعزيز رفاهية المجتمع وتبني ممارسات الحوكمة، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز دور البنك الأهلي الكويتي كمؤسسة مالية تهتم بالمسؤولية المجتمعية.

التحول الرقمي

تؤمن مجموعة البنك الأهلي الكويتي بأن التحول الرقمي يعتبر أمراً ضرورياً عندما يتعلق الأمر بقدرة البنوك على تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء المتغيرة، وتعزيز كفاءة العمليات، وتقليل التكاليف، وتعزيز الأمان، واستكشاف فرص الأعمال الجديدة.

وقد تجسد ذلك مؤخراً من خلال افتتاح فرع البنك الاهلي الكويتي الرقمي الجديد في مجمع الخيران مول، والذي يتميز بتقنيات متطورة، إلى جانب إطلاق خدمات رقمية مختلفة، بهدف تعزيز ثقة العملاء من خلال تبسيط المعاملات المصرفية وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لهم.

المسؤولية الاجتماعية

سلطت مجموعة البنك الأهلي الكويتي الضوء على دورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي يشمل دعم ورعاية وتنفيذ مبادرات وأنشطة وفعاليات في مجالات مختلفة ومتنوعة، بما يشمل المشاركة في معارض التوظيف في الجامعات لدعم الطلاب والتعليم، إذ تعكس هذه المشاركات التزامها بتوفير فرص عمل للكفاءات الوطنية.

ويواصل البنك الأهلي الكويت أيضاً دعم حملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية”، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، لرفع الوعي المالي والمصرفي بين العملاء وتعزيز الشمول المالي في المجتمع.

وتم تكريم البنك الأهلي الكويتي من قبل محافظ بنك الكويت المركزي السيد باسل الهارون ضمن أفضل ثلاثة بنوك ساهمت في نجاح الحملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية” عام 2022، وسط التزام البنك بالاستمرار في نشر المعلومات التوعوية من خلال جميع فروعه ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها.

منذ تأسيسه عام 1967، واصل البنك الأهلي الكويتي تطوره وارتقى ليصبح واحداً من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية. ويقدم حالياً مجموعة متنوعة من المنتجات لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. ومن خلال شركته التابعة ABK Capital، يقدم البنك الأهلي الكويتي مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محلياً وإقليمياً وعالمياً. ويقدم البنك خدماته أيضاً على المستوى الإقليمي في أسواق جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.