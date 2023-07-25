المفوضية الاوروبية تقدم 1.6 مليار دولار كجزء من مساعداتها المالية لأوكرانيا

أعلنت المفوضية الاوروبية اليوم الثلاثاء تقديمها الدفعة السادسة من مساعداتها لأوكرانيا التي تقدر ب1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار امريكي) وذلك بموجب حزمة المساعدات المالية الكلية التي تصل الى 18 مليار يورو (19.5 مليار دولار).

وذكرت المفوضية في بيان انه بموجب هذه الدفعة تكون اوكرانيا قد تسلمت 10.5 مليارات يورو (11.5 مليار دولار) هذا العام لافتة الى ان هذا الدعم سيساعد كييف على مواصلة دفع الاجور والمعاشات التقاعدية والحفاظ على تشغيل الخدمات العامة الأساسية مثل المستشفيات والمدارس وتوفير السكن للاشخاص الذين تم نقلهم”.

واضافت ان “هذه المساعدات ستساهم ايضا بضمان استقرار الاقتصاد الكلي لاوكرانيا واستعادة بنيتها التحتية التي دمرتها روسيا في الحرب ضدها”.

يذكر انه منذ بداية الحرب الروسية – الاوكرانية بلغ دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا 76 مليار يورو (83 مليار دولار) بما في ذلك المجال المالي والانساني والعسكري والميزانية الطارئة لها من قبل الاتحاد والمؤسسات المالية الأوروبية.