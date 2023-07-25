استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسينية اليوم الثلاثاء استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.

وذكر شهود عيان ان قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه ثلاثة شبان كانوا بداخل مركبة في حي (الطور) بالمدينة وأغلقت المنطقة ومنعت الوصول اليها.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان ان اغتيال الشبان الثلاثة “جريمة حرب” وهي “استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني”.

وأضاف أبو ردينة ان استمرار عمليات القتل اليومية واقتحام المدن الفلسطينية والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية إلى جانب الإستيطان ومخططات الضم والتوسع العنصري وغيرها من الجرائم الإسرائيلية لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد.

وأكد ان “السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية”.

وقال أبو ردينة ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي وحدها من تتحمل تبعات ما يجري من عدوان وجرائم سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو إرهاب المستوطنين الذي يتم تحت بصر وحماية جيش الاحتلال.

وأشار إلى ان “العجز الدولي وصمت الإدارة الأمريكية هو الذي يشجع الاحتلال على الاستمرار بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني” مطالبا بتدخل أمريكي فوري لوقف هذا العدوان الذي يهدف لجر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار.