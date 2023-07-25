“القوى العاملة”: بدء التسجيل للوظائف الإشرافية والشاغرة بالجمعيات التعاونية عبر “فخرنا”

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الثلاثاء عن بدء التسجيل للوظائف الإشرافية والفرص الوظيفية الشاغرة في الجمعيات التعاونية وذلك من خلال منصة (فخرنا).

وقالت الهيئة في بيان صحفي أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارت اللجنة العليا للتركيبة السكانية بشأن تكويت القطاع التعاوني وفي إطار توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بشأن تفعيل سياسة (تكويت) الوظائف بما يتناسب مع توجيهات الحكومة.

وأضافت أنه تم في هذا الإطار توقيع بروتوكول التعاون المشترك ما بين (القوى العاملة) ووزارة (الشؤون) واتحاد الجمعيات التعاونية للاشراف على تكويت الوظائف في القطاع التعاوني كما شكلت لجنة مختصة لاختيار أفضل القياديين لتلك الوظائف.

وأوضحت أن التسجيل سيكون وفقا للمسميات القيادية المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على أن يتم الإعلان عن تسجيل وإدخال الفرص الوظيفية للشواغر في الجمعيات التعاونية بما يتناسب مع الشروط الخاصة لكل منصب قيادي بناء على المؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة لكل مسمى وظيفي.

يذكر أن منصة (فخرنا) أطلقت العام الماضي وهي منصة مختصة بتوظيف العمالة الوطنية وتخدم الباحثين عن فرص العمل في القطاع الخاص وشركات العقود الحكومية وشركات لائحة الإعلان.