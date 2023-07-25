القوة البحرية تنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية يوم 26 و27 يوليو في ميدان الرمايه البحري

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي للأخوة المـواطنين والمقيمين الكرام من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، خلال الفترة 26 و 27 يوليو 2023 من الساعه السابعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً، في ميدان الرمايه البحري والمشار إليه بمسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة إمتداداً لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور إمتداداً إلى جزيرة أم المرادم.

وأهابت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، بجميع الأخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر، عدم الإقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصاً منها على سلامة الجميع.