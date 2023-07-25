“معهد الأبحاث” يحصل على براءة اختراع تتعلق بتحلية المياه بإنتاجية عالية

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية حصوله على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي لتحقيقه إنجازا علميا باختراع منظومة غشائية مترابطة لتحلية المياه ذات إنتاجية عالية للمياه العذبة وفي الوقت نفسه خفض كبير للمياه الراجعة مقارنة بالتقنيات التقليدية.

وقال (المعهد) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن المياه التي تم تحليتها تتميز بأنها متوافقة مع المعايير والمواصفات القياسية النوعية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.

وأوضح أن المنظومة المبتكرة قادرة على تحقيق زيادة في إنتاج المياه العذبة بنسبة تصل لأكثر من 95 بالمئة لتطبيقات تحلية المياه الجوفية وخفض المياه الراجعة منها كما أنها ستتيح الفرصة لتطبيق منظومة تحلية صديقة للبيئة في حال ترابطها مع نظم فصل الأملاح نظرا لقيامها بخفض كمية المياه الراجعة بشكل كبير.

وأضاف أن الاختراع سيسهم في خفض الطاقة المستهلكة ما يؤدي إلى خفض المساحات المطلوبة للألواح الشمسية في حال تم ربطها بالطاقة الشمسية لإنتاج المياه العذبة سواء من مياه البحر أو المياه الجوفية كما سيساعد في توفير إمدادات المياه العذبة بشكل مستدام لمواجهة تحديات الأمن المائي في البلاد بالإضافة إلى خفض الأعباء الاقتصادية والبيئية لعمليات التحلية.

وأعرب الباحثون وفق البيان عن تقديرهم لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لتمويله هذا الاختراع واستكماله بنجاح متطلعين إلى التطبيق الفعلي لمثل هذه التقنيات المبتكرة لتطوير منظومة عمليات التحلية في البلاد.

وسجلت براءة الاختراع بأسماء فريق البحث الذي ضم كلا من الدكتور منصور أحمد والدكتور يوسف الوزان والدكتور راجيشا كومار والدكتور جاروداشاري بهادراشاري وجيبو توماس.