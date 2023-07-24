وزير الدفاع يبحث مع عدد من السفراء المعتمدين لدى البلاد موضوعات مشتركة

وزير الدفاع يبحث مع عدد من السفراء المعتمدين لدى البلاد موضوعات مشتركة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اليوم الاثنين مع سفير جمهورية الصين الشعبية تشانغ جيانوي علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو وتطلع نحو المضي بها قدما نحو مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة للبلدين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الشيخ أحمد الفهد استقبل السفير الصيني وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حيال أبرز القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأفادت أنه حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك ووزيرة الاشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات.

وذكرت أن وزير الدفاع استقبل أيضا في وقت لاحق من مساء اليوم عددا من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى البلاد – كل على حدة – سفيرة كندا عليا مواني وسفير جمهورية أوكرانيا الدكتور أوليكساندر بالانوتسا وسفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت.

ولفتت إلى أنه تم خلال هذه اللقاءات تبادل الأحاديث الودية واستعراض وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية اضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح يستقبل سفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت

وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح يستقبل سفيرة كندا عليا مواني

وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح يستقبل سفير جمهورية أوكرانيا الدكتور أوليكساندر بالانوتسا