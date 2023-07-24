اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشيد بجهود الهلال الأحمر الكويتي لدعم النازحين الروهينغا في بنغلاديش

أشاد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي مامادو سو بدعم الكويت عبر جمعية الهلال الأحمر الكويتي لمساندة جهود اللجنة الدولية لدعم النازحين (الروهينغا) في بنغلاديش.

وقال سو في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن ما تقوم به الكويت من أدوار إنسانية عالمية محل تقدير لكل المنظمات الدولية المعنية بالعمل الانساني والاغاثي لاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعرب عن امتنانه لهذه الشراكة الاستراتيجية ودعم الكويت لعمليات اللجنة الدولية الإنسانية في بنغلاديش مفيدا بأنه خلال عامي 2021 و 2022 كجزء من اتفاقية التعاون بين الهلال الأحمر الكويتي واللجنة الدولية للصليب الأحمر قدم قسم الطوارئ في مستشفى (كوكس بازار سادار) خدمات صحية طارئة مجانية ل065ر227 مريض من المجتمعات المحلية والنازحين من ولاية (راخين).

وذكر انه بفضل هذا الاتفاق ساهمت اللجنة الدولية إلى جانب شركائها في جمعية الهلال الأحمر البنغلاديشي في نمو وزيادة مهارات مهنيي قسم الطوارئ الذي كان غير مستغل بشكل كامل في السابق ويعاني من نقص في الموارد.

وأضاف انه تم توسيع قدرة خدمات الطوارئ لتشمل المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأطفال والنساء الحوامل وكذلك الذين يعانون من صعوبات في التنفس وحالات الطوارئ الأخرى.

وذكر سو انه في فترة المشروع بأكملها ما بين عامي 2019 و 2022 تلقى 377 ألف مريضا استشارات مجانية من قسم الطوارئ في مستشفى (سادار) بالشراكة مع سلطات بنغلاديش.

وأوضح أنه بدعم من الهلال الأحمر الكويتي واللجنة الدولية للصليب الأحمر تم تجهيز قسم الطوارئ الآن حيث يوفر رعاية الطوارئ لما يتراوح بين 350 إلى 450 مريضا يوميا وأصبح نموذجا وطنيا يوفر رعاية طبية شاملة تحت سقف واحد لكل من بنغلاديش والنازحين.

وأفاد بأنه في 26 يناير 2022 وقعت البعثة الإقليمية في الكويت اتفاقية منحة مع الهلال الأحمر الكويتي بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم المساعدة الإنسانية في بنغلاديش بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساعدة في تحسين وضع النازحين من ولاية (راخين) في بنغلاديش.

وذكر سو أنه تم استخدام المساهمات في عمليات اللجنة الدولية في مجالات الصحة والمياه والسكن والأمن الاقتصادي لتحسين الظروف المعيشية اليومية للمجتمعات النازحة في منطقة (كوكس بازار).

وقال انه بفضل تلك المساهمات والتغييرات التي أحدثها مشروع دعم مستشفى سادار في (كوكس بازار) فقد أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في بنغلاديش ان قسم الطوارئ فيه يعد قسما نموذجيا كما منحت المستشفى لقب ثاني أفضل مستشفى مقاطعة في بنغلاديش.

وتوجه سو بالشكر والامتنان للكويت على دعمها لأعمال البعثة الاقليمية للصليب الأحمر في منطقة الخليج العربي مشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه جمعية الهلال الأحمر الكويتي واسهاماتها الكبيرة بالتخفيف من معاناة النازحين حول العالم.