من اجتماع اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية

الشعبة البرلمانية تعقد اجتماعا برئاسة السعدون

24 يوليو، 2023
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عقدت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية أحمد عبدالعزيز السعدون.

وحضر الاجتماع وكيل الشعبة البرلمانية الدكتور حمد محمد المطر وأمين سر الشعبة النائب الدكتور محمد حسين المهان وأمين الصندوق النائب حمد عادل العبيد وعضوا الشعبة النائبان شعيب علي شعبان وداود سليمان معرفي .

كما حضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الأمة خالد سعد بو صليب ومديرة إدارة المنظمات البرلمانية الدولية بالتكليف حصة إبراهيم الزامل.

المصدر
الدستور
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24 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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