محمد الحويلة يوجه سؤالين إلى وزير التعليم

وجه مراقب مجلس الأمة النائب د. محمد الحويلة سؤالين إلى وزير التعليم، بشأن موعد تشغيل جامعة عبدالله السالم، وإجراءات المجلس التأسيسي للجامعة تجاه الأرض المخصصة لها في مدينة صباح الأحمد السكنية.

ونص السؤالان على ما يلي:

السؤال الأول

ستشكل جامعة عبدالله السالم حدثا مهما في مجال التعليم بالكيت وخلق آفاق أكاديمية جديدة تساهم بشكل فعّال في خطط التنمية عبر تأهيل الشباب تأهيلا علميا ومهنيا عالي المستوى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الموعد المحدد والبرنامج الزمني لبدء تشغيل جامعة عبدالله السالم؟ وما أسباب تأخير تشغيلها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

2- هل تم البدء بمراحل تعيين الهيئات الأكاديمية والإدارية للجامعة؟ وهل أُنجز التنظيمي للجامعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنه.

3- هل نُشر إعلان عن استقبال طلبات التوظف في الجهاز الإداري والأكاديمي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بالأسباب.

4- هل تم تحديد التخصصات والبرامج الدراسية التي ستطرحها جامعة عبدالله السالم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هذه التخصصات؟ وهل أُخذ بعين الاعتبار تغيرات احتياج سوق العمل والمجالات العلمية الحديثة؟

السؤال الثاني

خُصصت أرض في مدينة صباح الأحمد السكنية لإنشاء فروع لجامعة الكويت بها لتخدم أبناء المناطق الجنوبية ثم انتقلت بقوة القانون لجامعة عبدالله السالم بعد صدور قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019، فأصبحت مملوكة لجامعة عبدالله السالم، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الإجراءات التي اتخذها المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم تجاه الأرض المخصصة لها في مدينة صباح الأحمد السكنية؟ هل تم تحديد موعد للبدء بتنفيذ هذا المشروع؟ مع تزويدي بجميع المخاطبات بشأن هذا الموضوع.

2- هل تم تشكيل جهاز فني مختص للبدء بأعمال تصميم وتنفيذ هذا المشروع؟ إذا كان الجواب الإيجاب، فيرجى تزويدي بقرار تشكيل هذا الجهاز، والأعمال المُكلف بها، وإذا كان الجواب النفي، فما الأسباب التي تمنع ذلك؟

3- هل هناك مخاطبات ومراسلات بين المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم ووزارة المالية لتخصيص المبالغ اللازمة للبدء بتفنيذ هذا المشروع؟ إذا كان الجواب الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه المراسلات ورد وزارة المالية عليها، وإذا كان الجواب النفي، فما الأسباب التي تمنع ذلك؟