النائب عبدالوهاب العيسى

عبدالوهاب العيسى يوجه سؤالا إلى وزير المالية

24 يوليو، 2023
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وجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، عن الشركات التي تملك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50% من رأسمالها، وحققت خسائر، ونص السؤال على ما يلي:

حرصا على الوقوف على أوضاع استثمارات الدولة وشركاتها المملوكة لها، وتعزيزا لمبدأ الشفافية في توضيح الحالة المالية للشركات المملوكة للدولة، وآلية التعامل مع خسائرها -إن وجدت-، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- قائمة بالشركات التي تملك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50 ٪ من رأسمالها سواء داخل الكويت أو خارجها وحققت خسائر متتالية في السنوات الخمس الأخيرة.

2- ما خطة الهيئة العامة للاستثمار في التعامل مع تلك الشركات؟

المصدر
الدستور
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24 يوليو، 2023
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