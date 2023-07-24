قياس قوة أحد الزلازل

هزة أرضية بقوة 3.3 درجة تضرب غرب العاصمة الجزائرية

24 يوليو، 2023
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ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم، ولاية /تيبازة/ غرب العاصمة الجزائرية.

وأفاد بيان صادر من مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، بأن مركز الهزة وقع على بعد 12 كم شمال /حجرة النص/ بولاية تيبازة.

ولم يرد حتى الآن الإعلان عن أي إصابات أو خسائر مادية.

يشار إلى أن الجزائر تتعرض بين الحين والآخر إلى هزات أرضية وزلازل، كان أعنفها الزلزال الذي هز ولاية /بومرداس/ شمالي البلاد في مايو عام 2003، وبلغت قوته 6.8 درجة، مما أدى إلى مقتل 2277 شخصا، فضلا عن التسبب في خسائر مادية كبيرة ودمار هائل بالمنطقة.

المصدر
وكالات
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24 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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