شركة البترول الوطنية تصدر أول شحنة من وقود السيارات “أوكتان 95” إلى الأسواق الأوروبية

شركة البترول الوطنية تصدر أول شحنة من وقود السيارات “أوكتان 95” إلى الأسواق الأوروبية

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية تصديرها أول شحنة من الجازولين (وقودالسيارات – أوكتان 95) منخفض الكبريت والمركبات العطرية والمطابق للمواصفات والمعايير البيئية العالمية إلى الأسواق الاوروبية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود والناطق الرسمي للشركة غانم العتيبي لوكالة الأنباءالكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن حجم الشحنة التي تم تصديرها من ميناء الأحمدي بلغ 35 ألف طن وقد تم تحميلها على متن ناقلة النفط (باسفيك ساراه).

وأضاف العتيبي أن تصدير هذه الشحنة تم بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية بعد أن تمكنت الشركة من تلبية حاجة السوق المحلي كاملة من هذا المنتج.

وأكد أن هذه الخطوة تحقق للشركة قيمة مضافة على سعر الطن المتري من النافثا وهي المادة النفطية الوسيطةالمستخدمة في إنتاج وقود السيارات وبالتالي ترفع من هامش الربح النهائي بشكل ملحوظ.

وذكر أن الشركة أصبحت قادرة منذ تشغيلها مشروع الوقود البيئي في مارس 2022 على تحقيق عوائد مالية إضافية مجزية من بيع منتجاتها المطابقة للمعايير العالمية المعتمدة في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأشار إلى أن بيع المنتجات المطابقة للمعايير العالمية يعزز من ربحية الشركة ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني خصوصا مع تنامي الطلب العالمي على المنتجات النفطية الصديقة للبيئة.