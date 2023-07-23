وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يلتقي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

وزير الخارجية يبحث ورئيس المجلس الأوروبي التسهيلات التي ستقدم للمواطنين الكويتيين بشأن إصدار تأشيرة شنغن

23 يوليو، 2023
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وذلك على هامش المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي عقدت أعماله اليوم الأحد في العاصمة الإيطالية روما.

حيث تم بحث التسهيلات التي ستقدم للمواطنين الكويتيين بشأن إصدار تأشيرة الشنغن والتي سيتم تطبيقها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

كما تمت مناقشة الصداقة التاريخية المتينة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تربط الكويت بدول الاتحاد الأوروبي والخطوات المتخذة في إطار تعزيز التقدم المنشود بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية والمهمة.

المصدر
كونا
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23 يوليو، 2023
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