وزير الدفاع يبحث مع سفيري ألمانيا وفرنسا سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اليوم الأحد مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى البلاد هانس ريبنيتس وسفيرة الجمهورية الفرنسية كلير لو فليشر – كل على حدة – سبل تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك بين دولة الكويت وبلديهما.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الشيخ أحمد الفهد استقبل السفير الألماني يرافقه نائب رئيس البعثة الدبلوماسية فرانك نيومان حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك خاصة ما يتعلق بالجوانب الدفاعية ومناقشة أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضافت أن وزير الدفاع استقبل في وقت لاحق من مساء اليوم السفيرة الفرنسية واستعرضا أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو وتطلع نحو الوصول إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة علاوة على تبادل وجهات النظر حيال أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت بأن وزير الدفاع أكد خلال اللقاءين تمسك (الدفاع) بآلية التعاقد المباشر دون دخول وسطاء في كافة الصفقات والتعاملات التي تعتزم القيام بها وفقا للقوانين والنظم المتبعة في هذا الشأن وبموافقة الجهات الرقابية في البلاد.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح يلتقي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى البلاد