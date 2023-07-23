الاردن وسوريا يبحثان التعاون في “مواجهة خطر المخدرات ومصادر تهريبه”

بحث الأردن وسوريا اليوم الأحد التعاون في “مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن”.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان ان ذلك جاء خلال الاجتماع الأول للجنة الأردنية – السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن والتي عقدت في العاصمة عمان.

وقال البيان إن الجانبين بحثا الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

وأشار إلى أنه ترأس الاجتماع من الجانب الأردني رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني ومن الجانب السوري نائب القائد العام ووزير الدفاع العماد علي عباس ومدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا.

كما لفت البيان الى ان الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة تم خلال زيارة وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى سوريا في الثالث من شهر يوليو الماضي.

وفيما يتعلق باللجنة قال البيان انه تقرر تشكيلها تنفيذا لمخرجات اجتماع عمان التشاوري حول سوريا الذي استضافته المملكة في الأول من مايو الماضي.