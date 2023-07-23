المتسابق الكويتي مشاري الظفيري يحقق المركز الأول في الترتيب العام لفئة الـ(تي.3) لبطولة العالم للراليات الصحراوية

المتسابق الكويتي مشاري الظفيري يحقق المركز الأول في الترتيب العام لفئة الـ(تي.3) لبطولة العالم للراليات الصحراوية

انتزع متسابق الراليات الكويتي مشاري الظفيري المركز الأول في الترتيب العام لفئة ال(تي.3) ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات الصحراوية (رالي باها اراغون) التي اختتمت الليلة الماضية في اسبانيا.

وقال الظفيري في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد انه على الرغم من حلوله سادسا في هذه الجولة الرابعة التي انطلقت في ال20 من الشهر الجاري واستمرت ليومين إلا انه تمكن من انتزاع صدارة فئة ال(تي.3) في البطولة جامعا 77 نقطة.

وأوضح انه تمكن من خلال مشاركته في هذا السباق وعبر تحقيقه للمركز السادس من كسب 15 نقطة وضعته أولا في جدول ترتيب متسابقي الفئة مع تبقي أربع جولات للبطولة في كل من بولندا والبرتغال ودبي والأردن.

وأوضح الظفيري ان الرالي الذي بلغت مسافته الاجمالية 874 كيلومترا شارك فيه 92 متسابقا في مختلف فئاته يمثلون 26 دولة من مختلف دول العالم منهم 30 متسابقا شاركوا ضمن منافسات فئته وهي ال(تي.3).

وأعرب عن رضاه التام عما حققه في هذا الرالي مبينا انه واجه نخبة من أفضل سائقي الراليات الصحراوية في العالم وتمكن من مجاراتهم وتحقيق هذا المركز المتقدم بعد منافسة قوية معهم.

وأكد المتسابق الكويتي عزمه مواصلة تقديم مستويات مميزة “متسلحا بسلاحي العزيمة والاصرار لتشريف بلدي الكويت ورفع علمها في مختلف المنافسات الاقليمية والقارية والعالمية التي أشارك بها”.