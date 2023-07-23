“التحقيق في الكاراكال واليوروفايتر”: وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح لم يحضر أمام اللجنة رغم استدعائه .. وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد من يستخف بأعمال اللجنة

“التحقيق في الكاراكال واليوروفايتر”: وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح لم يحضر أمام اللجنة رغم استدعائه .. وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد من يستخف بأعمال اللجنة

واصلت لجنة التحقيق في صفقة طائرات الكراكال واليورفايتر في اجتماعها اليوم التحقيق في صفقة الطائرات.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عادل الدمخي في تصريح صحفي في المركز الاعلامي لمجلس الامة ان اللجنة سجلت اليوم في محضرها اليوم عدم حضور وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح للمرة الثانية رغم استدعائه.

وأوضح الدمخي أن تشكيل لجنة التحقيق في هذه الصفقة تم بموافقة مجلس الأمة والحكومة وحضر في اجتماعات سابقة وزير الدفاع السابق الشيخ طلال الخالد ووزير الدفاع الحالي الشيخ احمد الفهد وأبديا تعاونهما الكامل، مشيرا إلى ان عدم حضور وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح للمرة الثانية ولم يقدم اعتذارا للجنة يعتبر عدم تعاون مع اللجنة.

وأضاف أنه لا يوجد أي عذر لعدم الحضور سواء كان رئيس أركان سابق أو وزير دفاع سابق، مبينا أن هناك رؤساء اركان سابقين ووزراء دفاع سابقين مثل الشيخ حمد جابر العلي حضروا اجتماعات اللجنة وكذلك الشيخ طلال الخالد ووزير الدفاع الحالي الشيخ احمد الفهد قد حضروا.

واعتبر الدمخي ان عدم الحضور وعدم الاعتذار عن الحضورهو استخفاف بعمل اللجنة وعدم تحمل الإجراءات التابعة لهذا الامر، مؤكدا أن هناك إجراءات قانونيه في حال عدم الحضور منصوص عليها في المادة 147 في اللائحة الداخلية والمادة 9 التي استندت عليها المادة 147 بأن هناك إجراءات قانونية لمن لا يحضر اجتماعات لجان التحقيق البرلمانية عندما توجه الدعوة إليه.

وأشار إلى أن عدم الحضور يعد رسالة بعدم التعاون مع اللجنة للمرة الثانية، مبينا أن “الإنسان الذي لا يتحمل أي خطأ عليه أن يحضر ولكن عدم الحضور يدل على أن هناك تقصيراً او أخطاء أو تجاوزات”.

وقال الدمخي إن اللجنة سجلت اليوم في محضرها عدم حضور وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح وسجلت أيضا الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في حالة عدم الحضور مجددا.