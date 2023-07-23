وزير الدفاع يبعث ببرقية تهنئة لنظيره المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاحد ان الشيخ أحمد الفهد عبر في برقيته عن خالص تهانيه وصادق تبريكاته بهذه المناسبةالعزيزة داعيا المولى عز وجل أن يديم على جمهورية مصر العربية الشقيقة وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.