الصحة: قرارات وزارية للقيام بمهام ثلاثة وكلاء مساعدين بالتكليف

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ثلاثة قرارات وزارية بشأن تسيير أعمال قطاعات الصحة العامة والأسنان وقطاع والرعاية الصحية في إطار الإجراءات التنظيمية وبناء على ما تضمنه الهيكل الإداري للوزارة ومقتضيات مصلحة العمل.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد ان القرارات شملت تكليف الدكتور المنذر الحساوي القيام بمهام وأعمال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة إلى جانب مهام عمله رئيسا لمكتب الإيدز.

وأشارت إلى ان القرارات تضمنت تكليف الدكتور أحمد أسد القيام بمهام وأعمال الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان إلى جانب مهام عمله رئيسا لمركز الجهراء التخصصي للأسنان.

وأوضحت ان القرارات تضمنت تكليف الدكتورة نادية جمعة القيام بمهام وأعمال الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الصحية إلى جانب مهام عملها رئيسا للمجلس الطبي العام.

ولفتت إلى ان قطاع شؤون الرعاية الصحية يضم إدارات الرعاية الصحية الأولية وشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وسلامة المرضى والوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية والصحة المدرسية والخدمات الصحية لكبار السن.

ونوهت الوزارة الى ان تنفيذ القرارات الثلاثة يسري اعتبارا من اليوم.