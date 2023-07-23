ثلاثة جرحى في هجوم بسكاكين في اليابان

جرح ثلاثة أشخاص الأحد في هجوم بسكاكين على متن قطار بغرب اليابان فيما أعلنت الشرطة توقيف رجل مشتبه به.

ونقل الضحايا إلى أحد المستشفيات بسبب جروح لا تهدد حياتهم بحسب ما قال رجل الإطفاء تيتسويا ساكاغمي لوكالة فرانس برس. والجرحى هم سائق قطار في العشرينات من عمره وراكبان أحدهما عشريني والآخر سبعيني.

وقالت الشرطة إن المشتبه به الذي يبلغ من العمر 37 عامًا، كان يحمل ثلاث سكاكين حين القي القبض عليه في محطة رينكو تاون في منطقة أوساكا (غرب).

وأكّدت أنه أوقف بتهمة الشروع بالقتل مشيرةً إلى أنه اعترف بتنفيذ الهجوم صباح الأحد.

وأضافت أنها لا تزال تحقق في دوافعه.

والجرائم العنيفة نادرة في اليابان حيث معدل القتل منخفض والقوانين التي تمنع حيازة السلاح من الأكثر صرامة في العالم.