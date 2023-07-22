وفاة ابنة شارلي شابلن

وفاة ابنة شارلي شابلن

22 يوليو، 2023
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توفيت جوزفين شابلن، ابنة الممثل الكوميدي الأسطوري، تشارلي شابلن عن عمر ناهز 74 عاماً.

وتوفيت الممثلة في باريس في 13 يوليو (تموز)، طبقاً لما ذكرته صحف أمريكية معنية بصناعة السينما أمس الجمعة، نقلاً عن أسرتها.

وكان أقرباؤها أعلنوا سابقاً عن وفاتها في إشعار جنازة في صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية.

وكانت جوزفين شابلن ولدت في سانتا مونيكا، في ولاية “كاليفورنيا” في 1949. وكانت واحدة من 11 من أبناء تشارلي شابلن (1977-1889). وجاءت من زواج رابع للممثل الكوميدي من الممثلة أونا شابلن(1991-1925)، ابنة الكاتب المسرحي الأمريكي، يوجين أونيل(1953-1888).

واشتهرت جوزفين بدور ماي، في فيلم للمخرج بيير باولو بازوليني، المقتبس من ثماني قصص من “حكايات كانتربري” للشاعر الإنجليزي، جيفري تشوسر. وعاشت جوزفين في باريس لعدة سنوات.

المصدر
وكالات
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22 يوليو، 2023
0 11 أقل من دقيقة

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