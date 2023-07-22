تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة الوزير البراك

صدر مرسوم رقم 128 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الإقتصادية والاستثمار، ووزير المالية،ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير العدل، ووزير التجارة والصناعة.

كما صدر قرار رقم 5 لسنة 2023 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص.

إلى ذلك صدر قرار رقم 657 لسنة 2023 بنقل الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.