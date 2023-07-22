نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك

تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة الوزير البراك

22 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

صدر مرسوم رقم 128 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الإقتصادية والاستثمار، ووزير المالية،ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير العدل، ووزير التجارة والصناعة.

كما صدر قرار رقم 5 لسنة 2023 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص.

إلى ذلك صدر قرار رقم 657 لسنة 2023 بنقل الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

الوسوم
22 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

تشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء

22 يوليو، 2023

مركز العجيري العلمي: اشتداد الحرارة نهاية يوليو الجاري مع دخول موسم المرزم

22 يوليو، 2023

فرق الإطفاء والإنقاذ البحري تعاملت مع بلاغ تعطل طراد مقابل جزيرة كبر

20 يوليو، 2023

مساعد وزير الخارجية الكويتي يبحث في إسبانيا العلاقات الثنائية

20 يوليو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى