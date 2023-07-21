العراق يوقع مذكرة لتزويد لبنان بزيت الوقود والنفط

وقع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني مع وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض اليوم الجمعة مذكرة يزود العراق بموجبها لبنان بكميات من زيت الوقود والنفط الخام.

ونقلت وزارة النفط العراقية في بيان عن عبدالغني القول إن “المذكرة تأتي تنفيذا لقرار سابق لمجلس الوزراء العراقي وتهدف لتوفير احتياجات لبنان من زيت الوقود والنفط الخام دعما لقطاع الكهرباء هناك”.

وأشار إلى أن لجنة فنية من الطرفين ستضع الآليات المناسبة لتنفيذ الاتفاق وستحدد الكميات الواجب تزويدها للبنان وآليات النقل والتحميل والتفريغ وغيرها من الالتزامات الفنية واللوجستية لكل طرف لتصادق حكومتا البلدين بعد ذلك على توصيات اللجنة.

وأوضح الوزير العراقي أن اتفاقية زيت الوقود هي تجديد لاتفاقية العام الماضي مع زيادة الكمية المجهزة هذا العام وأن هناك عقدا جديدا للنفط الخام للمرة الأولى.

من جانبه أشاد وزير الطاقة والمياه اللبناني بدعم العراق لبلاده من أجل تجاوز أزمته في توفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية مؤكدا أن “ذلك محل تقدير كبير من الحكومة والشعب اللبناني”.