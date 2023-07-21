أردوغان يريد اقناع بوتين باستئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أنه يريد اقناع نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي انسحب منه.

وقال أردوغان لصحافيين أتراك عند وصوله من جولة إقليمية، “أعتقد أننا نستطيع ضمان استئناف العمل (في الممر الإنساني) إذا تحدّثنا بالتفصيل مع بوتين”، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الانباء التركية الرسمية (الأناضول).

وأشار الرئيس التركي الذي يدعو “الدول الغربية إلى استكمال المحاولات مع بوتين”، إلى أنه سيثير هذا الملف في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي الذي عارض تمديد الاتفاقية الموقّعة في تموز/يوليو 2022 في اسطنبول مع أوكرانيا تحت اشراف (برعاية) تركيا والأمم المتحدة.

وكانت روسيا اكّدت أنها جاهزة للعودة إلى الاتفاق الذي سمح بتصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، إذا نفّذت مطالب موسكو “بالكامل”.

وشددت على أنّ العقوبات الغربية تعرقل تسليم صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة.

وأشارت إلى أنّ الرئيسَين سيناقشان موضوع اتفاق الحبوب وجها لوجه في آب/أغسطس في تركيا “إذا تمت زيارة بوتين”.

وأكّدت روسيا الأربعاء أنها صارت تعتبر السفن التي تتجه نحو أوكرانيا عبر البحر الأسود بمثابة سفن عسكرية وتعتبر الدول التي ترسل سفنها أطرافًا في النزاع.

وأعربت الأمم المتّحدة الخميس عن قلقها، مستنكرةً “التأثير السلبي على الأسعار العالمية للقمح والذرة ما يلحق ضررًا بكلّ العالم بخاصة الشعوب الفقيرة في بلدان الجنوب”.

أمّا في موضوع عضويّة السوّيد في الناتو فأكّد إردوغان أن تركيا “ستتصرف وفق الإجراءات التي تتخذها السويد”.

رفع الرئيس التركي في بداية تموز/يوليو حق النقض (الفيتو) عن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى أنّ البرلمان التركي سيصادق على عضوية السويد عند عودة أعضائه من العطلة في تشرين الأوّل/أكتوبر على أقرب تقدير.