قتيل وثلاثة جرحى في هجوم بالسلاح الأبيض في سيول

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح الجمعة طعنًا في هجوم بالقرب من محطة لقطار الأنفاق في سيول، بحسب ما قالت الشرطة لوكالة فرانس برس.

وأشارت الشرطة إلى أن الهجوم وقع بالقرب من محطة قطار أنفاق سيليم في جنوب غرب سيول، لافتةً إلى أنها اعتقلت المشتبه به في موقع الحادثة.

وأضافت أنّ المشتبه به هو رجل في الثلاثينيات من عمره، لافتة إلى أنها تحقق معه لمعرفة دوافع الجريمة.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن الهجوم وقع بالقرب من المخرج 4 لمحطة قطار الأنفاق في حوالي الثانية فجرًا بالتوقيت المحلي (05,07 بتوقيت غرينتش).

وأظهرت لقطات مصوّرة نشرت على قناة تلفزيون YTN عبر يوتيوب، مسعفين حاملين ناقلات وهم يركضون نحو موقع الحادث الذي طوّقته الشرطة بشريط اصفر.

وذكرت القناة أن “الرجل صرخ قائلًا إنه لا يريد أن يعيش بعد الآن لأن الشرطة ألقت القبض عليه”.

وظهرت في اللقطات المصورة الشرطة وهي تعتقل المشتبه به فيما لم يقم بأية ردّة فعل.

وقال صاحب أحد المتاجر في المنطقة لقناة التلفزيون “هرع أشخاص إلى داخل متجري وأخبروني أن هناك رجلًا يطعن الناس بسكين كبيرة، فأغلقنا الباب”.

وأفادت صحيفة “تشوسون إلبو” أن شهود عيان قالوا إن المشتبه به طعن رجلاً كان يتحدث عبر الهاتف بالظهر عدة مرات قبل أن يهاجم آخرين.

وقالت إن “الضحايا الاربعة هم رجال”.

معدّل جريمة منخفض

تعدّ كوريا الجنوبية دولة آمنة فمعدّل القتل بلغ فيها عام 2021، 1,3 لكلّ 100 الف شخص، بحسب إحصاءات رسمية.

أمّا في اميركا، فيبلغ معدّل القتل 7,8 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

معظم الكوريين الجنوبيين مدربون على إطلاق النار، إذ يتعين على جميع الرجال اتمام عامين في الخدمة العسكرية الإلزامية. إلّا أنّ للبلاد قوانين صارمة في مراقبة الأسلحة، ومن الصعب جدا على المدنيين حيازة أسلحة نارية، ومن النادر أن يشهد البلد جرائم بالسلاح.

وسُجل عدد قليل من جرائم الطعن في السنوات القليلة الماضية.

في وقت سابق من هذا العام، وفي مدينة بوسان الجنوبية، طعنت امرأة متأثرة بأعمال الدراما الإجرامية تبلغ من العمر 23 عامًا حتى الموت امرأة أخرى تعرّفت اليها عبر الإنترنت.

وفي آذار/مارس، اتُهمت امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا بطعن ثلاثة أشخاص بسكين في قطار أنفاق لأن أحدهم قال لها “أجوما”، ما يعني امرأة في منتصف العمر.

أما العام الماضي فطعن رجل زميلة سابقة له في العمل حتى الموت في محطة قطار أنفاق بعد ملاحقتها لسنوات. وحُكم عليه فيما بعد بالسجن لعقود.

انتشرت صور حادث الطعن الجمعة بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الكورية.

وحذّر شخص عبر تويتر المستخدمين، قائلًا: “لا تحضروا الى سيليم، اتصلت بالشرطة بعد أن رأيت شخصًا مطعونًا على الأرض”.