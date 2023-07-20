الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة في الجزائر

الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة في الجزائر

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس إن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة في الجزائر منها الصناعة والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة والنقل والزراعة.

وقال تبون خلال لقائه بممثلين عن الجالية الجزائرية بالصين خلال زيارته الرسمية إلى بكين إن “المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الصيني ضخمة وتعود بالنفع المتبادل على البلدين”.

وتابع أن الزيارة “فتحت آفاق الاستثمار بين البلدين وأنها تسعى للوصول بالعلاقات الاقتصادية مع الصين إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية الطيبة بين البلدين”.

ويقوم الرئيس الجزائري منذ الإثنين الماضي بزيارة إلى الصين جرى التوقيع خلالها على 19 وثيقة ما بين اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين شملت عدة قطاعات.

كما توجت المباحثات بين رئيسي البلدين ببيان مشترك تضمن مواقف البلدين من مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.