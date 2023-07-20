الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة في الجزائر

21 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس إن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة في الجزائر منها الصناعة والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة والنقل والزراعة.

وقال تبون خلال لقائه بممثلين عن الجالية الجزائرية بالصين خلال زيارته الرسمية إلى بكين إن “المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الصيني ضخمة وتعود بالنفع المتبادل على البلدين”.

وتابع أن الزيارة “فتحت آفاق الاستثمار بين البلدين وأنها تسعى للوصول بالعلاقات الاقتصادية مع الصين إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية الطيبة بين البلدين”.

ويقوم الرئيس الجزائري منذ الإثنين الماضي بزيارة إلى الصين جرى التوقيع خلالها على 19 وثيقة ما بين اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين شملت عدة قطاعات.

كما توجت المباحثات بين رئيسي البلدين ببيان مشترك تضمن مواقف البلدين من مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر
وكالات
الوسوم
21 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 33.4% في يوليو

20 يوليو، 2023

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.38 دولار ليبلغ 82.96 دولار

20 يوليو، 2023

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 9 سنتات ليبلغ 81.58 دولار

19 يوليو، 2023

وزير التجارة يصدر تعميما بحظر استخدام الأصول الافتراضية كأداة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت

18 يوليو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى