الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

بيونغ يانغ تقول إنّ نشر الغواصة الأميركية “قد تنطبق عليه شروط استخدام أسلحة نووية”

20 يوليو، 2023
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أعلنت كوريا الشمالية الخميس أنّ رسو غواصة أميركية مزوّدة أسلحة نووية في مرفأ في كوريا الجنوبية “قد تنطبق عليه شروط استخدام الأسلحة النووية”.

وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام في بيان “أذكّر الجيش الأميركي بأن النشر المتزايد للغواصة النووية الإستراتيجية ووسائل إستراتيجة أخرى قد تنطبق عليه شروط استخدام الأسلحة النووية كما هي محددة في التشريعات السارية في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية بشأن سياسة القوة النووية”.

المصدر
أ ف ب
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20 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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