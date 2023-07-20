تركيا تؤكد حرصها على تخفيف الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الروسية

تركيا تؤكد حرصها على تخفيف الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الروسية

أكدت تركيا اليوم الخميس حرصها على تقديم جميع أشكال الدعم لتخفيف الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية واستعدادها للعب دور فعال لتفادي زيادة الدمار والمآسي وضمان وقف إطلاق النار وإحلال السلام.

جاء ذلك على لسان مستشار الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية زكي أقتورك في مؤتمر صحفي مضيفا أن تركيا ستواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان أداء دورها فيما يخص ضمان السلام في المنطقة وايصال المساعدات الإنسانية.

واشار إلى أن الخارجية التركية “تتواصل مع مسؤولي الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا بشأن تمديد مبادرة الحبوب” التي انسحبت منها روسيا في ال17 من يوليو الجاري.

ولفت إلى أن الموظفين الروس العاملين بمركز التنسيق المشترك الخاص باتفاقية الحبوب في اسطنبول “غادروا المركز”.

وعلى صعيد آخر أكد أقتورك مواصلة القوات المسلحة التركية التصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تهدد تركيا وعلى رأسها التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أنه “تم القضاء على 35 إرهابيا الأسبوع الماضي في شمالي سوريا وشمالي العراق” مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الجهود لضمان الاستقرار في سوريا في أقرب وقت ممكن لضمان عودة السوريين إلى بيئة آمنة.