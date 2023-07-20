مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي والمدير العام لإدارة شؤون المغرب الغربي والبحر المتوسط والشرق الأوسط ألبرتو أوثيلاي

مساعد وزير الخارجية الكويتي يبحث في إسبانيا العلاقات الثنائية

20 يوليو، 2023
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بحث مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي والمدير العام لإدارة شؤون المغرب الغربي والبحر المتوسط والشرق الأوسط ألبرتو أوثيلاي علاقات التعاون الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت سفارة دولة الكويت لدى إسبانيا في بيان اليوم الخميس ان السفير معرفي أكد خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.

وأضاف البيان انه تم خلال الاجتماع استعراض الأولويات الإسبانية خلال فترة ترؤسها للاتحاد الأوروبي وكذلك أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد معرفي حرص الكويت على العمل لتذليل الصعوبات أمام المواطنين الكويتيين لحصولهم على تأشيرات متعددة الزيارات وطويلة الأمد.

من جانبه أكد أوثيلاي دعم إسبانيا الكامل لإعفاء الكويتيين من تأشيرة (شنغن) ومساعيها الجادة في هذا الاتجاه مشيرا إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين التي وصفها بالتاريخية والمتينة.

وبحث الطرفان سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في شتى المجالات والارتقاء بها بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين.

وحضر الاجتماع الذي انعقد في مقر وزارة الخارجية الإسبانية سفير دولة الكويت لدى اسبانيا خليفة الخرافي.

المصدر
كونا
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20 يوليو، 2023
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