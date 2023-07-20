فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 33.4% في يوليو

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ان الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجع للشهر الثالث على التوالي في شهر يونيو الماضي بنسبة 4ر33 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 9ر67 مليار ين (487 مليون دولار أمريكي) بسبب ضعف الصادرات.

وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انه رغم التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما اذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.

وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 7ر22 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 0ر93 مليار ين (667 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات اليابان من الكويت بنسبة 4ر36 في المئة لتصل إلى 1ر25 مليار ين (180 مليون دولار) بزيادة للشهر ال14 على التوالي.

وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 8ر47 في المئة ليصل إلى 9ر606 مليار ين (4ر4 مليار دولار) في يونيو الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 4ر35 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وبينت ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 7ر94 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 5ر35 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 0ر30 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات.

وذكرت البيانات ان ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا بقيمة 0ر43 مليار ين (300 مليون دولار) وذلك بفضل الصادرات القوية إلى الولايات المتحدة وانخفاض فواتير الطاقة.

ووفقا للبيانات نمت الصادرات اليابانية بنسبة 5ر1 في المئة عن العام السابق مدعومة بمبيعات السيارات وآلات البناء والتعدين ومعدات انتاج الموصلات.

وذكرت ان الوردات انخفضت بنسبة 9ر12 في المئة مع انخفاض أسعار الطاقة لاسيما النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال مبينة ان الصين ظلت أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.