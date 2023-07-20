تخريج 3 ضباط من الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في المملكة المتحدة العقيد صباح محمد الصباح يحصل على جائزة " القيادة الاستراتيجية " من الرابطة الدولية للقوات المسلحة (AFCEA)

احتفلت الكلية الملكية للدراسات الدفاعية ( #RCDS )، يوم أمس بتخريج دورة (برنامج الاستراتيجية العالمية 2023). حيث تخرج عدد 3 ضباط من الجيش الكويتي وهم:

العميد الركن مهندس بدر علي الزعابي.

العقيد الركن مهندس يوسف علي الصباح.

العقيد الركن صباح محمد الصباح.

وقد تم تكريم العقيد الركن صباح محمد الصباح من قبل ممثل الرابطة الدولية لاتصالات وإلكترونيات القوات المسلحة (AFCEA)، لنيله جائزة ((القيادة الاستراتيجية)) الممنوحة من قبل الرابطة.

ويبلغ عدد الدارسين بالدورة 110 دارس من 46 دولة شقيقة وصديقة، بالاضافة إلى دارسين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة المتحدة.

والجدير بالذكر أن الكلية الملكية للدراسات الدفاعية تأسست في عام 1927م ومقرها العاصمة البريطانية، حيث تعتبر من أقدم الكليات على مستوى العالم لتأهيل وإعداد القيادات العليا من الضباط القادة والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في المملكة المتحدة ومختلف دول العالم. ويهدف برنامج الدورة إلى تطوير الفهم والوعي لدى القيادات العليا بالسياق الاستراتيجي الاقليمي والعالمي وتنمية المعرفة و القدرات التى تساعدهم على التحليل والتخطيط والتنفيذ على المستوى الاستراتيجي، ومجارات ومحاكاة متغيرات و تطور بيئة العمليات المستقبلية ، وفهم البيئات الاستراتيجية المحيطة والعالمية المعقدة، وإسقاط هذا الفهم على المستوى العسكري الاستراتيجي، والقدرة على المشاركة في تنفيذ الأهداف الوطنية العليا.

تكريم العقيد الركن صباح محمد الصباح من قبل ممثل الرابطة الدولية لاتصالات وإلكترونيات القوات المسلحة (AFCEA)