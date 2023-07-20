السويد تندّد بحرق سفارتها في بغداد وتستدعي القائم بالأعمال العراقي

أعلنت السويد أنّها استدعت القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم إثر إحراق سفارتها في بغداد خلال تظاهرة جرت فجر الخميس احتجاجاً على تجمّع مقرّر في السويد يعتزم منظّمه إحراق نسخة من المصحف خلاله.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان إنّ “ما حدث غير مقبول بتاتاً والحكومة تدين هذه الهجمات بأشدّ العبارات”.

وأضاف “على السلطات العراقية واجب واضح بحماية البعثات الدبلوماسية والموظفين بموجب اتفاقية فيينا”.

واعتبر الوزير السويدي أنّه “من الواضح أنّ السلطات العراقية أخفقت بشكل خطير في تحمّل مسؤولياتها” في حماية سفارة بلاده في بغداد.

وبحسب وزارة الخارجية السويدية فإنّ موظّفي سفارتها في بغداد “بأمان”.

وأحرقت السفارة خلال تظاهرة نظّمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر احتجاجاً على تجمّع مقرّر أمام السفارة العراقية في ستوكهولم يعتزم خلاله منظّمه إحراق نسخة من المصحف.

ومن المقرّر أن يجري التجمّع أمام السفارة العراقية في ستوكهولم بين الساعة 13,00 و15,00) بتوقيت العاصمة السويدية (11,00 و13,00 ت غ).

وإذا تمّ إحراق نسخة من المصحف خلال التجمّع المقرّر فسيكون ذلك ثالث عمل من نوعه في العاصمة السويدية منذ كانون الثاني/يناير.

وأثار العملان السابقان سلسلة إدانات في العالم الإسلامي ودعوات لمقاطعة المنتجات السويدية.